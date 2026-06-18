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Глава Раменского округа проверил благоустройство двух посёлков

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ход благоустройства посёлков Электроизолятор и Комбината стройматериалов-1 территориального управления «Гжель» проверил глава Раменского округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В Электроизоляторе Малышев проинспектировал общее содержание территорий и обустройство пешеходных дорожек от дома № 21 до дома № 55 и детского сада № 34.

«Там специалисты уложили вместо устаревшей плитки асфальт и установили бордюрный камень. Впереди работа по озеленению газонов», — говорится в сообщении.
А в посёлке Комбината стройматериалов-1 глава округа уделил особое внимание благоустройству дворов, которое развернулось у домов № 3, №5, №6, №7, №8 и №9.

Все работы проводятся качественно. Руководство муниципалитета продолжит контролировать их ход.
Лев Каштанов

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