90 работ полусотни мастеров объединила выставка импрессионистов в Серпухове

04 февраля 2026, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Серпуховский историко-художественный музей открыл в галерее «Каретный сарай» межмузейную выставку «Импрессионизм с русской душой». Экспозиция посвящена особому пути импрессионизма в России конца XIX – начала XX веков, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Выставка объединила 90 работ более 50 мастеров – Константина Коровина, Абрама Архипова, Давида Бурлюка, Константина Юона, Игоря Грабаря, Василия Жуковского, Алексея Степанова и других. В основу экспозиции легли произведения из коллекции музея. Многие работы представлены широкой публике впервые.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«Мы наблюдаем интересную тематическую перекличку ведущих подмосковных выставочных площадок, их живой диалог. Так, в Истре сейчас можно увидеть Саврасова как одного из основоположников лирического пейзажа, в Мелихове – Левитана в параллелях с чеховскими описаниями природы. А на новой выставке в Серпуховском музее и Саврасов, и Левитан предстают уже как мастера русского импрессионизма», – поделился наблюдениями министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.