90 работ полусотни мастеров объединила выставка импрессионистов в Серпухове
Серпуховский историко-художественный музей открыл в галерее «Каретный сарай» межмузейную выставку «Импрессионизм с русской душой». Экспозиция посвящена особому пути импрессионизма в России конца XIX – начала XX веков, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка объединила 90 работ более 50 мастеров – Константина Коровина, Абрама Архипова, Давида Бурлюка, Константина Юона, Игоря Грабаря, Василия Жуковского, Алексея Степанова и других. В основу экспозиции легли произведения из коллекции музея. Многие работы представлены широкой публике впервые.
«Мы наблюдаем интересную тематическую перекличку ведущих подмосковных выставочных площадок, их живой диалог. Так, в Истре сейчас можно увидеть Саврасова как одного из основоположников лирического пейзажа, в Мелихове – Левитана в параллелях с чеховскими описаниями природы. А на новой выставке в Серпуховском музее и Саврасов, и Левитан предстают уже как мастера русского импрессионизма», – поделился наблюдениями министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.В проекте участвуют восемь музеев. Помимо Серпуховского историко-художественного музея, это Третьяковская галерея, Музей Москвы, «Новый Иерусалим», Химкинская картинная галерея имени С.Н. Горшина, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Тверская областная картинная галерея, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова. Представлены и работы из трёх частных коллекций.
Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте музея.