Более 50 парков Подмосковья примут областное мероприятие «Спорт для всех»

03 февраля 2026, 20:53

Более чем в 55 парках Московской области 7 февраля, в субботу, состоится общеобластное спортивное мероприятие «Спорт для всех». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Мероприятия приурочат ко Всемирному дню зимних видов спорта. Гостей ждут лыжные эстафеты, встречи со спортсменами, показательные выступления по зимним видам спорта и многое другое.Например, в парке Мира Мытищ желающие смогут посетить мастер-класс по фигурному катанию, принять участие в игре-эстафете «Гонка героев» и турнире по кёрлингу. Парк им. В. Талалихина в Подольске пригласит посетителей на массовую зарядку, спортивные эстафеты и забег.В парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» в Дубне проведут командные соревнования и мастер-классы по лыжному спорту и фигурному катанию. А в парке им. Н. Островского в Ступине состоятся турнир по хоккею среди любительских команд и «весёлые старты».