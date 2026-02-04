На площадке конкурса в Пушкинском выступили более 50 саксофонистов

04 февраля 2026, 22:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городе Пушкино завершился масштабный конкурс саксофонистов «Прокофьев-САКС». В музыкальном колледже им. Сергея Прокофьева собрались 56 исполнителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Конкурс прошёл под эгидой Министерства культуры и туризма Московской области. В этом году он впервые официально обрёл международный статус. На сцену вышли музыканты в возрасте от девяти до 30 лет из разных регионов России.





«Участники прошли два этапа очных прослушиваний, где их мастерство оценивала авторитетное международное жюри. Его возглавил профессор Осакского университета искусств Рё Нода. Коллегия обращала внимание не только на технику исполнения, но и на художественную зрелость и индивидуальность каждого конкурсанта», – отметили в администрации.