90 участников из Подмосковья вышли в финальный этап «Зеленого зачета»
Школьники и студенты Московской области успешно прошли дистанционный этап Всероссийского конкурса «Зеленый зачет». В очный тур прошли 90 участников из региона. Подмосковье снова стало одним из лидеров по количеству конкурсантов. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.
Ребята представляют более 20 муниципалитетов области. Больше всего участников — из Зарайска, Красногорска, Одинцово и Егорьевска. Активно проявили себя и студенты Государственного социально-гуманитарного университета вместе с филиалами.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил высокий уровень подготовки подмосковных участников.
Конкурс «Зеленый зачет» проверяет знания школьников 8–11 классов и студентов первых и вторых курсов колледжей в экологии, биологии, химии и географии. Организаторы проводят тестирование, чтобы поддержать интерес молодежи к науке и вопросам окружающей среды.«Мы гордимся нашими земляками. 90 участников из Подмосковья из 1000 прошедших в очный этап из всех регионов России — это потрясающий успех! От имени нашего Министерства желаю всем удачи в очном этапе», — рассказывает министр.
Финал пройдет 26 февраля в Москве. Победители получат дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны и ценные призы. Все участники очного этапа получат именные сертификаты.