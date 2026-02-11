90 участников из Подмосковья вышли в финальный этап «Зеленого зачета»

11 февраля 2026, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Школьники и студенты Московской области успешно прошли дистанционный этап Всероссийского конкурса «Зеленый зачет». В очный тур прошли 90 участников из региона. Подмосковье снова стало одним из лидеров по количеству конкурсантов. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.





Ребята представляют более 20 муниципалитетов области. Больше всего участников — из Зарайска, Красногорска, Одинцово и Егорьевска. Активно проявили себя и студенты Государственного социально-гуманитарного университета вместе с филиалами.



Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил высокий уровень подготовки подмосковных участников.

