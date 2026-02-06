Достижения.рф

В первую неделю акции «Покорми птиц» в Подмосковье разместили 1500 кормушек

За первую неделю проведения акции «Покорми птиц» в муниципальных образованиях Подмосковья повесили более полутора тысяч кормушек. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области, которое ежегодно организует акцию.



Министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин назвал первые результаты акции «просто ошеломительными».

«Участникам не помешали ни морозы, ни глубокий снег. На помощь птицам выходят целые семьи, школьные классы, экоактивисты и просто любители природы. Особенно отмечу жителей Истры, где количество новых кормушек уже перевалило за тысячу. В тройке лучших также – Мытищи и Коломна. Благодарю всех участников за неравнодушное отношение к пернатым. Уверен, что итоги нынешней акции превзойдут прошлогодние», – отметил глава Минэкологии.
В рамках акции, помимо развешивания «птичьих столовых», проводят фестивали, мастер-классы, просветительские мероприятия и фотоконкурсы.

Акция «Покорми птиц» продлится до 1 апреля.
