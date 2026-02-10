С подмосковных территорий с начала года вывезли 3,5 миллиона кубометров снега

10 февраля 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

С улиц и из дворов Подмосковья за январь и начало февраля вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Большая часть этого объёма поступает на снегосвалки для временного хранения и естественного таяния собранных снежных масс.



«В регионе обустроено 264 специальных площадок для складирования снега. Каждая имеет плотное непроницаемое покрытие и ограждена земляным валом для предотвращения растекания талых вод. Такая система позволяет безопасно хранить снег до естественного таяния, минимизируя воздействие на окружающую среду», – рассказали в Минчистоты Московской области.