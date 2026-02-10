В Одинцове оштрафовали водителя грузовика за нелегальный сброс отходов
Водитель грузовика попался на сбросе мусора — отходов от зимней уборки улиц — в непредназначенном для этого месте. Нарушителя задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Инцидент произошёл в районе села Жаворонки Одинцовского городского округа. Нарушение усугублялось тем, что место сброса находилось рядом с рекой Незнайкой, что грозило загрязнением водоёма.
«Водителя остановили в момент сброса отходов на участок земли сельскохозяйственного назначения и составили протокол о нарушении. Инспекторы эконадзора рассмотрели протокол и оштрафовали водителя на 40 тысяч рублей», — рассказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.В ведомстве напомнили, что убранные с улиц снежные массы являются отходами, транспортировать которые могут только лицензированные перевозчики и исключительно в специально отведённые для этого места.