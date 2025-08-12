91-летняя подольская спортсменка провела забег в ходе подготовки к полумарафону
В парке им. Виктора Талалихина в Подольске в ходе массового забега 91-летняя Клара Богатова преодолела дистанцию 1 км. Это стало для неё подготовкой к полумарафону «Золотое кольцо», который состоится 14 сентября, сообщили в пресс-службе городского округа.
Неутомимая участница спортивных мероприятий не пропускает ни одних соревнований. На прошлой неделе она успешно преодолела дистанцию 1,5 км.
«Какой забег может быть без моего участия? Дистанция на 1 км в парке Талалихина для меня только разминка. Готовлюсь к полумарафону на 5 км», – поделилась планами Богатова.14 сентября легкоатлетка планирует преодолеть 5 км на полумарафоне «Золотое кольцо» в Ярославле. Забег на Стрелке в месте слияния рек Которосли и Волги проходит уже 12 лет собирает тысячи спортсменов в одном из самых известных мест Ярославля.