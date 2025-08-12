91-летняя подольская спортсменка провела забег в ходе подготовки к полумарафону

12 августа 2025, 15:20

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Подольск

В парке им. Виктора Талалихина в Подольске в ходе массового забега 91-летняя Клара Богатова преодолела дистанцию 1 км. Это стало для неё подготовкой к полумарафону «Золотое кольцо», который состоится 14 сентября, сообщили в пресс-службе городского округа.





Неутомимая участница спортивных мероприятий не пропускает ни одних соревнований. На прошлой неделе она успешно преодолела дистанцию 1,5 км.

«Какой забег может быть без моего участия? Дистанция на 1 км в парке Талалихина для меня только разминка. Готовлюсь к полумарафону на 5 км», – поделилась планами Богатова.