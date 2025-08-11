Сборная Подмосковья впервые стала призёром Спартакиады молодёжи по маунтинбайку
Сборная Московской области заняла второе общекомандное место в соревнованиях по маунтинбайку в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщении в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В гонках участвовали сборные 20 регионов страны. Лучший результат показала команда Чувашии, набравшая 118 очков. Московская область показала результат в 110 очков. Замкнули тройку призёров велосипедисты из Москвы с 90 очками. При этом подмосковная команда оказалась на пьедестале впервые в истории маунтинбайка на соревнованиях такого высокого уровня», – отметили в министерстве.Честь Московской области защищали шесть спортсменов из Химок. Победителем заезда юниоров стал лидер всероссийского рейтинга ФВСР среди спортсменов от 19 до 22 лет Ярослав Шведов. Он опередил ближайших преследователей более чем на две минуты.
Соревнования VI летней Спартакиады молодёжи России по маунтинбайку проходили в Мурманской области. В них участвовали свыше 100 спортсменов из 20 регионов.