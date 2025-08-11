Юниоры и юниорки Подмосковья победили на Спартакиаде по теннису

11 августа 2025, 09:18

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две сборные команды Московской области стали лучшими на соревнованиях по теннису среди юниоров и юниорок в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





За команду юниорок Московской области выступали Анна Пушкарева, Дарья Корешкова и Екатерина Тупицына. В борьбе за первое место они одержали победу во всех шести играх.





«На пути к победе подмосковные юниорки одолели сборные Воронежской, Рязанской, Архангельской, Ростовской и Свердловской областей. А игре за первое место победили москвичек», — говорится в сообщении.