Юниоры и юниорки Подмосковья победили на Спартакиаде по теннису
Две сборные команды Московской области стали лучшими на соревнованиях по теннису среди юниоров и юниорок в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
За команду юниорок Московской области выступали Анна Пушкарева, Дарья Корешкова и Екатерина Тупицына. В борьбе за первое место они одержали победу во всех шести играх.
«На пути к победе подмосковные юниорки одолели сборные Воронежской, Рязанской, Архангельской, Ростовской и Свердловской областей. А игре за первое место победили москвичек», — говорится в сообщении.Турнир без единого проигрыша прошли и юниоры Подмосковья: Роман Харламов, Егор Плешивцев и Тимофей Дерепаско. На их счету победы над сборными ХМАО-Югра, Воронежской области, Ленинградской области, Москвы и Самарской области.