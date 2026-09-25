99% детей-сирот в Подмосковье воспитываются в семьях
В Московской области реализуют политику семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Подмосковье – один из лидеров в России по семейному устройству.
«У нас 99% сирот проживают в семьях. Это почти 20 000 ребят. Мы не просто передаём ребёнка в семью, а сопровождаем её и помогаем на всех этапах. Наш безусловный приоритет – сохранение ребёнка в родной семье. Но если это невозможно, ребёнок на время улучшения ситуации проживает в гостевой приёмной семье, у опытных приёмных родителей, которые заботятся о нём и помогают наладить отношения с родителями», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Ресурсные приёмные родители – люди, уже имеющие опыт воспитания приёмных детей не менее трёх лет и прошедшие специальное обучение. Когда в кровной семье возникает кризис, и ребёнка временно невозможно оставить с родными, он попадает не в семейный центр, а в такую семью на срок до восьми месяцев. За это время социальные службы работают с родными родителями, помогая им создать безопасные условия для возвращения ребёнка.
Практика уже доказала свою эффективность. Ежегодно через ресурсные семьи проходят более 700 детей. Порядка 80% из них в итоге возвращаются к мамам и папам. Это принципиально иной подход, при котором государство не забирает ребёнка, а помогает семье преодолеть трудности.