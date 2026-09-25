99% детей-сирот в Подмосковье воспитываются в семьях

25 сентября 2026, 19:41

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области реализуют политику семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Подмосковье – один из лидеров в России по семейному устройству.

«У нас 99% сирот проживают в семьях. Это почти 20 000 ребят. Мы не просто передаём ребёнка в семью, а сопровождаем её и помогаем на всех этапах. Наш безусловный приоритет – сохранение ребёнка в родной семье. Но если это невозможно, ребёнок на время улучшения ситуации проживает в гостевой приёмной семье, у опытных приёмных родителей, которые заботятся о нём и помогают наладить отношения с родителями», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.