В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень опасности из-за тумана

25 сентября 2026, 19:28

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области до утра субботы объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В ведомстве призвали быть внимательнее и аккуратнее за рулём. Водить автомобиль во время тумана опасно даже опытным водителям.



Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость – меньше. На деле всё совсем наоборот. Автомобилисту становится сложно ориентироваться в пространстве, и он может попасть в аварию.

«При плохой видимости лучше отложить поездки, но если это невозможно, то следуйте простым советам. Перед поездкой обязательно проверьте фары. Если видимость на дороге ниже 100 метров, используйте противотуманки. Если при небольшой дистанции до следующего автомобиля вы плохо видите его заднюю часть – включайте их. Не применяйте дальний свет: он будет отражаться на машину и видимость станет хуже», – посоветовали в министерстве.

«Не совершайте резких манёвров, обгонов и перестроений. В тумане может показаться, что некоторые предметы или машины дальше, чем есть на самом деле. Если необходимо остановиться, сделайте это на парковке, площадке отдыха или АЗС. Не нужно оставаться на обочине. При парковке в любое время не забудьте оставить работающими габаритные огни и включите аварийку», – сказали в Минтрансе.