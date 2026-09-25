В Раменском спасли женщину с тяжёлым воспалением брюшной стенки

25 сентября 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Раменской больницы спасли жизнь пациентки с гнойным воспалением брюшной стенки. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в приёмный покой женщину с сильной болью в животе, высоким артериальным давлением и покраснением кожи. Из-за выраженного избытка жировой ткани на передней брюшной стенке пациентке было тяжело ходить, а при подъёме по лестнице возникали одышка и сердцебиение.



Как выяснилось, ранее у неё выявили сахарный диабет, но у врача пациентка не наблюдалась и регулярные обследования не проходила.



В больнице ей диагностировали флегмону туловища острое гнойное воспаление подкожной клетчатки, которое могло привести к распространению инфекции, некрозу и сепсису.

«Пациентке провели экстренное хирургическое вмешательство – вскрытие и санацию гнойного очага, а также антибактериальную терапию. В ходе операции мы удалили жировое образование весом 17 килограммов», – рассказал заведующий хирургическим отделением Раменской больницы Михаил Кошелев.