В деревенском доме под Москвой нашли лабораторию по производству амфетамина

06 ноября 2025, 15:50

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали двух москвичей по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В принадлежащем одному из задержанных частом доме в деревне Бершово округа Чехов два года работала нарколаборатория. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленники нашли инструкцию по синтезу наркотиков в даркнете, там же приобрели всё необходимое для лаборатории и в 2023 году запустили производство. Готовый товар они сбывали через тайники-«закладки».





«В ходе обыска в доме полицейские обнаружили лабораторную посуду, весы, костюмы химзащиты, канистры с химическими жидкостями и 22 свёртка с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.