В деревенском доме под Москвой нашли лабораторию по производству амфетамина
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали двух москвичей по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В принадлежащем одному из задержанных частом доме в деревне Бершово округа Чехов два года работала нарколаборатория. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленники нашли инструкцию по синтезу наркотиков в даркнете, там же приобрели всё необходимое для лаборатории и в 2023 году запустили производство. Готовый товар они сбывали через тайники-«закладки».
«В ходе обыска в доме полицейские обнаружили лабораторную посуду, весы, костюмы химзащиты, канистры с химическими жидкостями и 22 свёртка с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что порошок является амфетамином. Общая масса наркотиков составила 11 килограммов.