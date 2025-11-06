Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы Шахина Аббасова за убийство байкера Кирилла Ковалёва из-за замечания о парковке. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время прений сторон обвинение запросило для Аббасова 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а для остальных участников дела — сроки от 9,5 до 16 лет.
17 апреля 2024 года в Москве на Краснодарской улице произошло убийство Кирилла Ковалёва. Причиной конфликта стало замечание, сделанное байкером по поводу неправильной парковки автомобиля. Аббасов оставил машину на тротуаре возле подъезда дома, что вызвало недовольство 24-летнего Ковалёва. После этого водитель напал на мотоциклиста, избил его и нанес ножевое ранение в живот. От полученных травм Кирилл скончался. Подозреваемый Шахин Аббасов попытался скрыться, но был задержан в Ростовской области.
Аббасову и его брату Шохрату инкриминировано убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Их отцу, дяде, кузену и другу предъявлено обвинение в пособничестве этому преступлению. Все фигуранты дела заключены под стражу.
