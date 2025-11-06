Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор

06 ноября 2025, 15:37

Суд приговорил Аббасова к 17 годам лишения свободы за убийство байкера

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы Шахина Аббасова за убийство байкера Кирилла Ковалёва из-за замечания о парковке. Об этом сообщает РИА Новости.