Под Москвой девочка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

Под Москвой тренер по фигурному катанию едва не пробил череп ученице
Фото: Istock/Chinnapong

В подмосковном Павловском Посаде на ледовой арене имени Петрусевой произошёл серьёзный инцидент с участием детского тренера по фигурному катанию. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».



Во время тренировки наставник нанёс удар по затылку своей девятилетней воспитаннице. От удара девочка потеряла равновесие, упала и ударилась головой о лёд. Прибывшие медики госпитализировали ребёнка с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней степени тяжести и продолжают наблюдать за ней в условиях стационара. После инцидента правоохранительные органы начали доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.

Ольга Щелокова

