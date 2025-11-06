Под Москвой девочка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

06 ноября 2025, 15:44

Под Москвой тренер по фигурному катанию едва не пробил череп ученице

Фото: Istock/Chinnapong

В подмосковном Павловском Посаде на ледовой арене имени Петрусевой произошёл серьёзный инцидент с участием детского тренера по фигурному катанию. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».