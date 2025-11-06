Под Москвой девочка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера
В подмосковном Павловском Посаде на ледовой арене имени Петрусевой произошёл серьёзный инцидент с участием детского тренера по фигурному катанию. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Во время тренировки наставник нанёс удар по затылку своей девятилетней воспитаннице. От удара девочка потеряла равновесие, упала и ударилась головой о лёд. Прибывшие медики госпитализировали ребёнка с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней степени тяжести и продолжают наблюдать за ней в условиях стационара. После инцидента правоохранительные органы начали доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.
Ранее в российской школе ученика экстренно увезли в больницу после урока химии.
Читайте также: