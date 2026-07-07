Абитуриенты подали в колледжи Подмосковья уже более 50 тысяч заявлений
Свыше 50 тысяч заявлений на поступление подали в колледжи и техникумы Московской области с начала приёмной компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
Самыми популярными у абитуриентов оказались колледж «Подмосковье», куда подали 4 436 заявлений, Щёлковский колледж (3 078 заявлений) и колледж «Энергия» (2 727 заявлений).
«В число наиболее востребованных направлений вошли «Операционная деятельность в логистике», «Разработка и управление программным обеспечением», «Сетевое и системное администрирование», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и «Технология машиностроения», — отмечается в сообщении.Приём заявлений от абитуриентов, поступающих без сдачи экзаменов, продлится до 15 августа. Там, где требуется пройти вступительные испытания, приём завершится 10 августа.