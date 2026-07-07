Абитуриенты подали в колледжи Подмосковья уже более 50 тысяч заявлений

07 июля 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 50 тысяч заявлений на поступление подали в колледжи и техникумы Московской области с начала приёмной компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.





Самыми популярными у абитуриентов оказались колледж «Подмосковье», куда подали 4 436 заявлений, Щёлковский колледж (3 078 заявлений) и колледж «Энергия» (2 727 заявлений).





«В число наиболее востребованных направлений вошли «Операционная деятельность в логистике», «Разработка и управление программным обеспечением», «Сетевое и системное администрирование», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и «Технология машиностроения», — отмечается в сообщении.