На капремонте гимназии №23 в Химках началось благоустройство территории
Строители, занимающиеся капремонтом гимназии №23 в химкинском микрорайоне Сходня, приступили к благоустройству пришкольной территории. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание расположено по адресу: улица Тюкова, дом №8. Его обновляют в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время работы выполнены на 80%. Помимо благоустройства, продолжается ремонт фасада и крыши, а также монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.В обновлённое помещение завезут новую мебель и оборудование.
Открыть отремонтированную гимназию для учеников должны 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в химкинском ЖК «1-й Шереметьевский» завершили строительство школы с бассейном.