MAX помог жителям Подмосковья закрыть свыше 176 000 больничных листов
Закрыть больничный лист в Московской области можно без визита в поликлинику, на телемедицинской консультации. Функцией, доступной в чат-боте Денис в мессенджере MAX, воспользовались уже более 176 000 раз, сообщил в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Эта функция доступна для пациентов, прикреплённых к подведомственной министерству поликлинике.
«Закрыть больничный можно не выходя из дома, через видеосвязь с врачом в чат-боте MAX. Пациенту нужен только интернет. Врач оценит самочувствие, уточнит жалобы и примет решение прямо на консультации. С начала года в Подмосковье через чат-бота дистанционно закрыли более 176 000 больничных», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Запись на онлайн-консультацию с врачом оформляется в MAX в несколько кликов. В чат сразу поступает ссылка для подключения, а за два часа до приёма – напоминание.
Помимо мессенджера MAX, записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина» и региональный портал госуслуг «Здоровье»