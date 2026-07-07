MAX помог жителям Подмосковья закрыть свыше 176 000 больничных листов

07 июля 2026, 14:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Закрыть больничный лист в Московской области можно без визита в поликлинику, на телемедицинской консультации. Функцией, доступной в чат-боте Денис в мессенджере MAX, воспользовались уже более 176 000 раз, сообщил в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Эта функция доступна для пациентов, прикреплённых к подведомственной министерству поликлинике.

«Закрыть больничный можно не выходя из дома, через видеосвязь с врачом в чат-боте MAX. Пациенту нужен только интернет. Врач оценит самочувствие, уточнит жалобы и примет решение прямо на консультации. С начала года в Подмосковье через чат-бота дистанционно закрыли более 176 000 больничных», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.