Готовность капремонта школы для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске достигла 90%
Школу для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенную на улице Калинина в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 90%. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Ход ремонта проверила замглавы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.
«Основные работы в здании планируют завершить до конца месяца, а затем приняться за благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании изменили планировку: сделали изолированные учебные кабинеты и раздельные санитарные комнаты, обустроили пространства для занятий адаптивной физической культурой, ритмикой и нейрофитнесом, кабинет психолога, просторную столовую и технические помещения. Вход перестроили по принципу безбарьерной среды и подключили здание к системе видеонаблюдения «Безопасный регион».
Обновлённую школу откроют 1 сентября.