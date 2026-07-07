Готовность капремонта школы для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске достигла 90%

07 июля 2026, 14:16

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Школу для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенную на улице Калинина в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 90%. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Ход ремонта проверила замглавы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.





«Основные работы в здании планируют завершить до конца месяца, а затем приняться за благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.