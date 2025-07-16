Абитуриенты подали в Раменский колледж уже более 1,7 тыс. заявлений

16 июля 2025, 15:56

Видео: Раменский медиацентр

Раменский колледж в этом году значительно увеличил число бюджетных мест для поступающих. К середине июля учебное заведение получило уже более 1,7 тыс. заявлений от абитуриентов, желающих обучаться по популярным техническим и правоохранительным специальностям, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Самым большим спросом у абитуриентов пользуются такие направления, как мехатроника и робототехника, монтаж и ремонт электронных приборов, технология машиностроения, сетевое и системное администрирование, правоохранительная деятельность.

«В колледже связывают растущий интерес к учебному заведению с высоким уровнем образования и профессионализмом преподавателей. Учреждение продолжает развиваться и совершенствоваться, предоставляя качественное обучение каждому студенту», – говорится в сообщении.