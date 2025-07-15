В обновлённой Константиновской школе готовятся к новому учебному году

15 июля 2025, 18:48

Фото: Раменский медиацентр

В Константиновской школе в Раменском муниципальном округе продолжается косметический ремонт, чтобы 600 учащихся занимались в комфортных условиях. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.







«Школа открылась ещё в 1978 году. Сейчас на втором этаже вместо деревянного пола залили бетонную стяжку, постелили линолеум. На стенах обновят краску, старые светильники заменят современными. Натяжные потолки сделают помещения аккуратнее. Уже привезли новую мебель, скоро соберут парты и стулья. Заменили кровлю, поэтому осенние дожди школе не страшны», – отметили в администрации.