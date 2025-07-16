Раменские студенты выиграли региональный этап конкурса медиацентров Подмосковья
Видео: пресс-служба Раменского колледжа
Медиацентр «Навигатор» Раменского колледжа стал победителем регионального этапа III Всероссийского конкурса молодёжных медиацентров среди образовательных организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
«На региональном этапе конкурса студенты участвовали в номинации «Лучший медиацентр». Они подготовили видеоролик, посвящённый выпускнику колледжа Николаю Грачёву, который стал победителем и призёром нескольких профессиональных чемпионатов и конкурсов. Так, Николай выиграл чемпионат «Профессионалы», Международный чемпионат «Хайтек» и стал призёром конкурса ProfSkills Belarus 2025», – говорится в сообщенииВидеоролик стал уникальным проектом, раскрывающим путь молодого специалиста от студента до чемпиона. Рабоу высоко оценило жюри.
Как отметили в администрации, победа на региональном этапе открывает студентам путь к участию в окружном финале конкурса.