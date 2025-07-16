В Раменском открылся пункт приёма ненужной одежды

16 июля 2025, 13:43

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Пункт приёма ненужной одежды и текстиля «Благодарный шкаф» заработал в Раменском. Это первый такой пункт на территории округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





«Благодарный шкаф» установили в микрорайоне Холодово рядом с домом №39 по Коммунистической улице.





«Сдать можно взрослую и детскую одежду, обувь, пуховики и куртки, изделия из меха и кожи, включая сумки и ремни, постельное бельё, мягкие игрушки и домашний текстиль», — говорится в сообщении.