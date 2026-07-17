Абитуриенты уже подали в Подмосковный политехнический колледж более 3000 заявлений
В Подмосковном политехническом колледже продолжается приёмная кампания. Поступающие уже подали в приёмную комиссию более 3000 заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Самыми востребованными специальностями стали «Операционная деятельность в логистике», «Разработка и управление программным обеспечением», «Сетевое и системное администрирование», «Аддитивные технологии», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Помимо этого, популярностью пользуются специальности в правовой сфере, в области информационных технологий и в сфере услуг.
Подать заявление можно через портал госуслуг или очно в структурных подразделениях. С подробностями можно ознакомиться на сайте учебного заведения.
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