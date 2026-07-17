Жителям Подмосковья напомнили новые правила борьбы с борщевиком Сосновского
Борьба с борщевиком Сосновского с 1 марта вместо рекомендации стала прямой обязанностью каждого собственника земли. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс вывели эту проблему на общенациональный уровень, напомнили в пресс-службе Минимущества Подмосковья
Теперь каждый владелец участка – частное лицо, фермер или организация – обязан уничтожать чужеродные биологические виды. Заросли борщевика официально признаны угрозой, а их наличие без попыток борьбы – прямым нарушением земельного законодательства.
В Подмосковье уже действовала региональная норма, предусматривавшая санкции за заросший участок. Однако правоприменительная практика была ограничена местным законодательством.
«Земля – не только актив, но и огромная ответственность. Если собственник допускает произрастание инвазивных видов, угрожающих здоровью людей и плодородию почвы, государство получает полное право применять санкции», – подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.Полномочия проверяющих органов разграничили. На землях сельскохозяйственного назначения контроль ведут органы муниципального земельного контроля. За земли населённых пунктов отвечают сотрудники управления благоустройства.
Если участок сельхозназначения зарос исключительно борщевиком, его нельзя признать неиспользуемым по старым критериям сорняков. Однако это не освобождает владельца от обязанности уничтожить растение.
В Россельхознадзоре напомнили, что за неисполнение обязанностей по охране земель от зарастания борщевиком Сосновского предусмотрены административные штрафы. Для граждан они составляют от 20 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц – от 50 000 до 100 000, а для для юрлиц – от 400 000 до 700 000 рублей.
В случае неисполнения требований предписаний Россельхознадзора как крайняя мера предусмотрена возможность изъятия земельных участков сельхозназначения в судебном порядке.