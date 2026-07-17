Жителям Подмосковья напомнили новые правила борьбы с борщевиком Сосновского

17 июля 2026, 21:07

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Борьба с борщевиком Сосновского с 1 марта вместо рекомендации стала прямой обязанностью каждого собственника земли. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс вывели эту проблему на общенациональный уровень, напомнили в пресс-службе Минимущества Подмосковья





Теперь каждый владелец участка – частное лицо, фермер или организация – обязан уничтожать чужеродные биологические виды. Заросли борщевика официально признаны угрозой, а их наличие без попыток борьбы – прямым нарушением земельного законодательства.



В Подмосковье уже действовала региональная норма, предусматривавшая санкции за заросший участок. Однако правоприменительная практика была ограничена местным законодательством.

«Земля – не только актив, но и огромная ответственность. Если собственник допускает произрастание инвазивных видов, угрожающих здоровью людей и плодородию почвы, государство получает полное право применять санкции», – подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.