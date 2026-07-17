Организаторы вручения Знание.Премии открыли приём заявок на шестой сезон
Российское общество «Знание» запустило шестой сезон главной просветительской награды России Знание.Премия. Она реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2025-2026 годах. Заявки принимают до сентября на сайте.
Подать заявки можно в 16 номинациях, в том числе в двух новых. К Году единства народов России приурочена номинация «За вклад в сохранение единства народов России». К участию приглашаются просветители и проекты, способствующие укреплению межнационального единства через общие традиционные ценности.
Многолетняя лекторская деятельность будет отдельно отмечена в новой номинации имени С.И. Вавилова – первого председателя Правления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (с 1963 года – Общество «Знание»). Претендовать на премию в этой номинации могут представители разных сфер, демонстрирующие высокий уровень лекторского мастерства.
Экспертный совет выберет лучшего просветителя и просветительский проект в каждом регионе и сформирует федеральный шорт-лист в 16 номинациях. Претендовать на номинирование могут и соотечественники за рубежом. Граждане других стран приглашаются к участию в номинации «Иностранный просветитель года».
Знание.Премия – главная просветительская награда страны. Она была учреждена Обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, популяризаторов науки и других деятелей просвещения. За пять сезонов проект собрал почти 66 000 заявок из 89 регионов России и 79 зарубежных стран.
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