В Луховицах после техобслуживания восстановили работу паромной переправы
На Ловецкой переправе в муниципальном округе Луховицы запустили паром для переправы пассажиров через Оку. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Ранее движение парома в Ловцах пришлось ограничить из-за регламентных работ по техобслуживанию.
«Специалисты Мосавтодора покрасили обшивку парома, палубы пешеходной зоны. В помещении ожидания пассажиров заменили напольное покрытие. Регламентные работы проводили две недели. В этот период пассажиров перевозили на понтоне», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что расписание движения парома синхронизировано с работой автобусных маршрутов. Первые рейсы парома отправляются от левого берега в 5:00, от правого – в 5:15. Последний рейс от левого берега уходит в 3:15, а от правого берега – в 3:30.