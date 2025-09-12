Абсолютной чемпионкой мира по ментальной арифметике стала девочка из Раменского
Юная жительница Раменского Дилнура Уролова стала абсолютным чемпионом мира по ментальной арифметике. Международные соревнования ALOHA прошли в столице Камбоджи Пномпене, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В состязаниях участвовали 450 детей со всего мира. Ребятам предстояло решить 70 примеров разной сложности всего за пять минут. Абсолютными чемпионами мира стали москвич Егор Швец и Дилнура Уролова из Раменского», – рассказали в администрации.
Там добавили, что Россию в Камбодже представляли 10 детей, девять из которых заняли призовые места. Домой ребята вернулись с завоёванными кубками.