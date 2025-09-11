Юные вокалистки из Раменского спели на концерте Долиной в Кремле
Воспитанницы студии эстрадного вокала «Созвездие» дома культуры «Современник» приняли участие в юбилейном концерте народной артистки России Ларисы Долиной в Кремлёвском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«Концерт на главной площадке страны прошёл с участием звёзд российской эстрады, живого оркестра и бэк-вокалистов. На сцену в составе Детского эстрадного хора «Гордость» вышли София Тарабрина, Софья Косырева, Валерия и Варвара Струговы. Студию «Созвездие» возглавляет Александр Шеховцов», – говорится в сообщении.Руководство студии поблагодарило детей за участие в мероприятии.