В Раменском провели тренинг по развитию молодёжных советов в медучреждениях

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Семинар-тренинг, посвящённый созданию и развитию молодёжных советов в медицинских учреждениях Московской области, провели на базе Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Участниками мероприятия стали 30 врачей из десяти медучреждений. Тренинг открыли глава округа Эдуард Малышев и главврач больницы Сергей Маркитан.

«На семинаре-тренинге молодые врачи формировали креативные предложения, а также создавали банк инструментов вовлечения медработников. При этом они опирались на потребности своих коллективов», — говорится в сообщении.
Особое внимание на форуме уделили адаптации молодых специалистов в новом коллективе и налаживанию коммуникации между коллегами.
Лев Каштанов

