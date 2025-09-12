В Раменском провели тренинг по развитию молодёжных советов в медучреждениях

12 сентября 2025, 18:15

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Семинар-тренинг, посвящённый созданию и развитию молодёжных советов в медицинских учреждениях Московской области, провели на базе Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Участниками мероприятия стали 30 врачей из десяти медучреждений. Тренинг открыли глава округа Эдуард Малышев и главврач больницы Сергей Маркитан.



