В Раменском провели тренинг по развитию молодёжных советов в медучреждениях
Семинар-тренинг, посвящённый созданию и развитию молодёжных советов в медицинских учреждениях Московской области, провели на базе Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Участниками мероприятия стали 30 врачей из десяти медучреждений. Тренинг открыли глава округа Эдуард Малышев и главврач больницы Сергей Маркитан.
Особое внимание на форуме уделили адаптации молодых специалистов в новом коллективе и налаживанию коммуникации между коллегами.«На семинаре-тренинге молодые врачи формировали креативные предложения, а также создавали банк инструментов вовлечения медработников. При этом они опирались на потребности своих коллективов», — говорится в сообщении.