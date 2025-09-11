В доме культуры «Лель» в Раменском завершили реконструкцию спортзала

11 сентября 2025, 22:36

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев во время рабочей поездки в ТУ «Юго-Западное» посетил дом культуры «Лель». Там реконструировали спортзал, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В зале обновили полы, стены и потолки, отремонтировали балкон для болельщиков, оборудовали новые душевые и туалеты.

«На ближайшей территории нет большого спортивного зала, работа проведена важная. До ремонта не было ни полноценных раздевалок, ни санузлов. В рамках проекта убрали деревянное покрытие, заменили инженерные сети, отремонтировали подсобные помещения, сделали новую входную группу и санузлы. Получаем от жителей положительные отклики», – отметил замглавы Раменского муниципального округа Александр Никитин.