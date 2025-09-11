В доме культуры «Лель» в Раменском завершили реконструкцию спортзала
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев во время рабочей поездки в ТУ «Юго-Западное» посетил дом культуры «Лель». Там реконструировали спортзал, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В зале обновили полы, стены и потолки, отремонтировали балкон для болельщиков, оборудовали новые душевые и туалеты.
«На ближайшей территории нет большого спортивного зала, работа проведена важная. До ремонта не было ни полноценных раздевалок, ни санузлов. В рамках проекта убрали деревянное покрытие, заменили инженерные сети, отремонтировали подсобные помещения, сделали новую входную группу и санузлы. Получаем от жителей положительные отклики», – отметил замглавы Раменского муниципального округа Александр Никитин.
Малышев добавил, что теперь в ДК «Лель» для спортсменов созданы комфортные условия. Там работают несколько секций. Порядка 50 человек занимаются боксом, более 25 – футболом. Зал оснастили современным боксёрским оборудованием.
Сегодня дом культуры «Лель», который работает с 1988 года, соответствует всем современным стандартам, является площадкой для проведения культурного и спортивного досуга.