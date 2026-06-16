Администрация Котельников проверила благоустройство дворов в микрорайоне Ковровый

16 июня 2026, 17:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Сотрудники администрации Котельников проверили состояние придомовой территории многоквартирных домов №20 и №31 в микрорайоне Ковровый после завершения земляных работ. Об этом рассказали в пресс-службе руководства городского округа.





На встрече жителям разъяснили, что подрядная организация ООО «Спектр» восстановит тротуар между домом №31 в микрорайоне Ковровый и домом №20 на улице Новой до 14 июля этого года.

«Запланировано также комплексное благоустройство двора на улице Новой, у дома №20. Работы стартуют 4 августа и завершатся 28 сентября. В рамках благоустройства заменят асфальтовое покрытие, обустроят тротуары. Помимо этого, установят новые лавочки и урны, нанесут разметку парковочных мест, посадят кустарники», – рассказали в пресс-службе.