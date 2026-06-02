В Кузьминском лесопарке Котельников стартовал проект «Лето в Подмосковье»
В Котельниках дали старт проекту губернатора Московской области «Лето в Подмосковье». Он открылся в Кузьминском лесопарке праздником, приуроченным ко Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для маленьких жителей и гостей развернулся увлекательный «Город профессий».
«Каждый ребёнок мог посидеть в настоящей пожарной машине, попробовать себя в роли спасателя, художника, врача, музыканта и других специалистов. Гостей ждали весёлая концертная и анимационная программа, творческие мастер-классы, песни и танцы. Каждая интерактивная зона пользовалась успехом. Профессиональные аниматоры и педагоги помогали ребятам осваивать новые навыки. Особый интерес у детей вызвала возможность посидеть за рулём настоящей пожарной машины и узнать о работе спасателей», – рассказали в администрации.
Мероприятия в рамках проекта «Лето в Подмосковье» будут проходить в округе все летние каникулы.