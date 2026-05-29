Дети из Котельников поехали отдыхать на Чёрное море и в лагерь «Литвиново»
Первая смена в детском оздоровительном лагере «Медвежонок» в Кабардинке на Чёрном море собрала ребят из Котельников. Среди них дети участников СВО, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В лагере организовали полноценное пятиразовое питание, закрытый пляж и разнообразные занятия на свежем воздухе. В программе – спорт, творчество и многое другое.
Помимо этого, дети участников СВО отправились в «Литвиново». Это один из трёх подмосковных лагерей, где организован отдых для ребят из семей героев. В лагере их ждут спортивные игры и турпоходы, творческие мастер-классы и театральные постановки, встречи с интересными людьми, соляные пещеры, бассейны и физиокабинеты, пятиразовое питание.
