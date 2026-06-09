В Котельниках обсудили концепцию благоустройства территории в 3-м Покровском проезде

09 июня 2026, 21:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках провели обсуждение концепции благоустройства малой общественной территории. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Территория в 3-м Покровском проезде участвует во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на будущий год в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Особенность этой территории – в том, что она находится в зоне многоквартирной жилой застройки и является транзитным пешеходным маршрутом к таким объектам, как станция метро и торговый центр. Концепция благоустройства предполагает зону детской игровой площадки, зону отдыха для игры в настольный теннис, связанные главными пешеходными маршрутами, а также локальные зоны тихого отдыха», – рассказали в пресс-службе.