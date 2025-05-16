Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём в Апрелевке

Встречу, посвящённую благоустройству общей дворовой территории, провёл первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов с жителями домов №89 и №91 по улице Кирова, №18, №18/А к1 и №18/А к2 по улице Герцена, а также домов №86/16, №84 и 84 к2 по улице Тихонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.