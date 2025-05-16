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Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём в Апрелевке

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Очередной выездной приём провели представители администрации Наро-Фоминского городского округа в Апрелевке, во встрече приняли участие старосты местных деревень, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Мероприятие проходила в ДК «Апрелевка». На встрече обсудили решение актуальных для жителей вопросов. В частности, был поднят вопрос о ремонте моста в деревне Першино. Глава округа Роман Шамнэ поручил начальнику Территориального управления Апрелевка оперативно провести комиссионное обследование моста и определиться с необходимыми материалами, чтобы приступить к работам», — говорится в сообщении.
В ходе встречи поднимались также вопросы благоустройства, доступности медицинской помощи и пр. Отмечается, что старосты деревень не только сообщали о проблемах, но и предлагали различные варианты решения. Роман Шамнэ заверил, что при принятии решений обязательно будет принято во внимание мнение жителей.


Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

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#наро-фоминск
#апрелевка
#выездная администрация
#роман шамнэ
Жителей Подмосковья предупредили о двухэтапной схеме мошенничества с ПВЗ
16 мая 2025, 10:41

Фото: istockphoto.com/artoleshko

Мошенники начали использовать новую схему обмана граждан, она ориентирована на пользователей маркетплейсов и реализуется в два этапа, сообщает пресс-служба министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сначала человеку звонят якобы из пункта выдачи заказов с маркетплейса и предлагают оформить бесплатную доставку товара прямо домой, а для этого назвать код из СМС либо СНИЛС и ИНН. Далее начинается второй этап обмана: жертве звонят «представители правоохранительных органов» и говорят, что злоумышленники взломали аккаунт на «Госуслугах» и могут получить доступ к счетам, поэтому теперь жертве необходимо срочно перевести все сбережения на «безопасный счёт» или отдать «инкассатору», — говорится в сообщении.
Эксперты объясняют, что ИНН и СНИЛС не дают мошенникам доступа к аккаунту на портале «Госуслуги», а СМС генерируется автоматически с поддельного номера телефона. А главное, что настоящие представители правоохранительных органов никогда не требуют переводить куда-то сбережения «для спасения денег от мошенников».

Жителей Подмосковья призывают быть бдительными, не передавать посторонним личные данные и коды из СМС-сообщений, а при столкновении с мошенниками сообщать о них полиции.

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#маркетплейс
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Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство двора
16 мая 2025, 10:18

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Встречу, посвящённую благоустройству общей дворовой территории, провёл первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов с жителями домов №89 и №91 по улице Кирова, №18, №18/А к1 и №18/А к2 по улице Герцена, а также домов №86/16, №84 и 84 к2 по улице Тихонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы регулярно встречаемся с жителями, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. Благодаря сегодняшней встрече нам удалось получить обратную связь от жильцов, все пожелания будут учтены в схеме благоустройства дворовой территории. Обязательно проведем повторную встречу, уже после выполнения работ», — заверил Филипп Ефанов.
Отмечается, что в ходе встречи были подняты вопросы об установке новой детской площадки, организации дополнительных парковочных мест, ремонте асфальта, сохранении деревьев и посадке новых кустарников.

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#павловский посад
#благоустройство
#двор
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В Подмосковье за сутки произошло два лесных пожара
16 мая 2025, 09:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два пожара произошло на территории лесного фонда Московской области за минувшие сутки, оба были потушены в день обнаружения, информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона разместила в соцсетях ведомства.
«Один пожар разгорелся Туголесском участковом лесничестве: в двух километрах от рабочего посёлка Черусти муниципального округа Шатура. Второе возгорание было обнаружено в Ступинском участковом лесничестве — в трёх километрах от города Ступино. В тушении участвовали 12 человек, было задействовано шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
Жителей призывают при обнаружении лесного пожара немедленно сообщить об этом по телефону 112 или по номеру горячей линии лесной охраны: 7-800-100-94-00.

Комлесхоз Подмосковья регулярно размещает актуальную информацию о лесах региона, а также о различных экологических акциях, законодательных нормах в сфере природопользования и пр. в своих социальных сетях: на официальной странице «ВКонтакте» и Telegram-канале «Мособл Комлес».

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Китай подарил Подмосковью усовершенствованный мусоровоз
16 мая 2025, 09:27

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Усовершенствованный мусоровоз передал Китай Московской области в рамках тестового проекта по итогам рабочего визита в КНР делегации подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.
«Новый мусоровоз может вывезти за один рейс больше отходов, что позволяет сократить число ездок, установленный на машине грузоподъёмник на 5 тонн позволяет работать с разными типами отходов, а пневматическая подвеска и оптимальное расположение установки обеспечили улучшенную маневренность автомобиля. Это особенно важно в условиях плотной городской застройки и необходимости курсировать по дворам», — говорится в сообщении.
Сейчас новый мусоровоз обслуживает городской округ Лобня.

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#китай
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Вебинар «Особенности импорта продукции АПК в Индию» состоится 26 мая
16 мая 2025, 09:20

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

26 мая в 10:00 состоится онлайн-вебинар «Особенности импорта продукции АПК в Индию», организованный Российским экспортным центром (РЭЦ). К участию приглашаются представители агропромышленного комплекса Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ходе вебинара производителям расскажут о наиболее востребованных на индийском рынке товарных позициях, а также о действующих правилах ввоза агропромышленной продукции в Индию. Участники обсудят, какие группы товаров из России допущены к экспорту в страну, а по каким направлениям ограничения сохраняются.

Спикерами выступят представители РЭЦ и Минсельхоза России, работающие в Индии. Регистрация проходит в онлайн-формате. Зарегистрированным участникам будет направлена запись мероприятия и раздаточные материалы, даже если они не смогут присоединиться в режиме реального времени.

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