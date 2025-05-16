Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём в Апрелевке

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Очередной выездной приём провели представители администрации Наро-Фоминского городского округа в Апрелевке, во встрече приняли участие старосты местных деревень, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Мероприятие проходила в ДК «Апрелевка». На встрече обсудили решение актуальных для жителей вопросов. В частности, был поднят вопрос о ремонте моста в деревне Першино. Глава округа Роман Шамнэ поручил начальнику Территориального управления Апрелевка оперативно провести комиссионное обследование моста и определиться с необходимыми материалами, чтобы приступить к работам», — говорится в сообщении.В ходе встречи поднимались также вопросы благоустройства, доступности медицинской помощи и пр. Отмечается, что старосты деревень не только сообщали о проблемах, но и предлагали различные варианты решения. Роман Шамнэ заверил, что при принятии решений обязательно будет принято во внимание мнение жителей.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
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