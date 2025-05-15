Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Первенство России по кикбоксингу в Наро-Фоминске станет отбором в сборную

Первенство России по кикбоксингу в Наро-Фоминске станет отбором в сборную

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
В Наро-Фоминском городском округе 18-23 мая состоится первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Соревнования пройдут среди кикбоксёров от 13 до 18 лет в трёх дисциплинах: «фулл-контакт», «лоу-кик» и «К1». Победители получат право войти в состав молодёжной сборной России и принять участие в составе национальной команды в международных турнирах», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Местом проведения чемпионата станет спорткомплекс «Нара», расположенный на ул. Парк Воровского, д. 14 в Наро-Фоминском городском округе.

Первенство проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Читайте также:

Подмосковные гольфисты взяли четыре медали всероссийского турнира юниоров

Мастер-класс чемпиона мира по боксу Кармазина собрал в Раменском 200 спортсменов

Подмосковные юниоры заняли два пьедестала почёта на турнире по настольному теннису
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#наро-фоминск
#первенство
#сборная россии
#соревнования
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
В Московской области назвали имена лучших работников дополнительного образования
15 мая 2025, 22:36

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье подвели итоги регионального финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Этот конкурс – не просто проверка мастерства, а признание таланта, самоотдачи и любви к своему делу. В этом году участниками конкурса стали 485 педагогов из 50 муниципалитетов, что на 21,6% больше, чем годом ранее. За выход на региональный этап боролись 174 конкурсанта», – рассказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Абсолютным победителем стала педагог дополнительного образования гимназии №10 муниципального округа Луховицы Мирослава Ведерникова. Её также признали лучшей в номинации по естественнонаучной направленности.

Всего по итогам конкурсных испытаний победителей определили в девяти профессиональных номинациях.

Все победители регионального финального этапа будут представлять Московскую область в финале Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям 2025».

Читайте также:

В Московской области стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс»

Школьники из Подмосковья завоевали четыре медали Азиатской олимпиады по физике

Команда Подмосковья заняла второе место на Всероссийской олимпиаде школьников
#образование
#минобразования мо
#ингрид пильдес
#педагоги
#конкурс
#дпмо
#подмосковье
#московская область
#церемония
#награды
#профессия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»
15 мая 2025, 22:23

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Подольске на территории школы имени Д.И. Зернова стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», посвященной 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Соревнования проходят в два этапа. 15 мая свои силы показали активисты военно-патриотических объединений в возрасте от 15 до 17 лет. А 16 мая к испытаниям приступят ребята 11-14 лет. Всего в игре участие участвуют около 800 человек со всего Подмосковья.
«Зарница 2.0 – проект для детей и молодёжи, который помогает не только активно провести время, но и многому научиться. Ребята под руководством опытных инструкторов тренируются, осваивают новые навыки, учатся работать в команде. Это настоящая школа жизни. В этом году в отборочном этапе участвовали более 140 тыс. человек. По итогам регионального этапа лучшие из лучших представят Подмосковье на окружном этапе и поборются за возможность выступить во всероссийском финале», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«Зарница 2.0» организована «Движением Первых» и движением ЮНАРМИЯ. Это масштабный проект, предлагающий школьникам и студентам уникальный опыт начальной военной подготовки, использования современных технологий и противодействия киберугрозам.

Каждый член команды из 10 человек выбирает для себя условно-военную специальность из семи предложенных: командир отряда, военкор, инженер-сапер, медик, оператор БПЛА, политрук и штурмовик.

Участники соревнований показали навыки в строевой подготовке, спортивной игре «Снайпер», конкурсе «Приветствие отряда», тактической медицине и многом другом.

Победителями регионального этапа Зарница 2.0 в старшей возрастной группе стали юные патриоты из чеховского отряда «Орлёнок». Второе место заняли «Мытищи Юнармия», третье – ребята из подольского отряда «Варяг».

Далее их ждёт окружной этап. Состязания пройдут летом в Костроме, а финал игры запланирован на сентябрь.

Читайте также:

80 молодёжных отрядов собрал Открытый смотр строя и песни в Мытищах

Акция «Бессмертный полк» в Подмосковье стала одной из самых масштабных в России

Подмосковных студотрядовцев подготовили к работе вожатыми
#екатерина швелидзе
#подмосковье
#московская область
#министерство информации и молодёжной политики мо
#игра
#патриот
#патриотизм
#движение
#юнармия
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свадебный проект «Своя локация» привлёк уже около 80 подмосковных пар
15 мая 2025, 22:22

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В преддверии летнего свадебного сезона всё больше подмосковных пар выбирают для регистрации брака выездные площадки вместо традиционного зала в ЗАГСе. Таким наблюдением поделились в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«В нашем регионе поженились уже более 12 тыс. пар, а около 15 тыс. будущих молодожёнов подали заявление и готовятся к предстоящему бракосочетанию. В свадебный сезон всё большей популярностью у наших пар пользуются выездные церемонии», – рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
На портале «Свадьба в Подмосковье» собрано более 70 основных мест для проведения свадеб. Там можно найти парки, музеи, дворцы культуры, галереи, парк-отели и коммерческие площадки. Молодожёны также могут воспользоваться удобной функцией выбора своей локации, которая может включать арт-пространства, беседки у озера, шатры в поле и другие места, соответствующие их пожеланиям. Выбранное место должно быть общедоступным, безопасным, создавать атмосферу торжества и значимости момента.

Как уточнили в министерстве, проектом «Своя локация» воспользовались уже 39 молодых семей, ещё 40 пар запланировали на этот год бракосочетание на своей площадке. Такая возможность включает выезд сотрудника ЗАГС для проведения церемонии заключения брака на выбранной локации.

Выбрать локацию для регистрации брака можно на портале. Там же можно воспользоваться услугой «Своя локация». Для этого нужно только заказать обратный звонок, заполнив специальную форму. Специалист перезвонит для обсуждения деталей в течение 15 минут.

Читайте также:

Выплаты к 80-летию Победы получили 17 тыс. подмосковных ветеранов

В Подмосковье бойцам СВО и семьям погибших выплатили 400 млн рублей вместо земли

В Подмосковье увеличили выплату на проезд в санаторий для детей-инвалидов
#минсоцразвития мо
#свадьба
#семья
#брак
#московская область
#подмосковье
#болатаева людмила
#вице-губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовал инновационный проект мониторинга лесов беспилотниками
15 мая 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье запускают проект по использованию беспилотников для мониторинга состояния лесных территорий. Цель – создание высокотехнологичного и экологически ориентированного инструмента управления лесным фондом региона, сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона.
Реализуют проект Аналитический центр лесного и сельского хозяйства, входящий в ITFB Group, Комитет лесного хозяйства Московской области и компания «Инсайт-проект».

Проект позволит оценить потенциал беспилотных технологий как инструмента раннего реагирования на экологические угрозы, в том числе заболевания, повреждения, незаконные рубки и деградацию лесных культур. Особое внимание – мониторингу молодых посадок сосны 2023-2024 годов. С помощью аэрофотосъёмки специалисты смогут отслеживать приживаемость насаждений и принимать меры до того, как проблемы станут необратимыми.
«Территория лесного фонда Подмосковья составляет около 2 млн га. Только в прошлом году мы провели более 70 тыс. патрулирований. Суммарная протяжённость маршрутов превысила 1,9 млн км. Это огромный объём работы, выполненный сотрудниками на автомобилях, снегоходах и пешком. Лесная охрана выходит в рейды ежедневно, часто вместе с представителями МВД, МЧС, муниципальных органов и экологических сообществ», – рассказал зампредседателя Комлесхоза Московской области Дмитрий Новиков.
По его словам, внедрение дронов станет значительным подспорьем для лесничих, позволит оперативнее выявлять нарушения и следить за состоянием насаждений на труднодоступных участках.

Предполагается, что использование БПЛА в лесном мониторинге не только сократит издержки и повысит эффективность лесоуправления, но и станет
шагом к цифровой системе экоконтроля, которая поможет сохранить леса для будущих поколений.

Читайте также:

В Коломне браконьера осудили за незаконную охоту на лося

Из лесов Подмосковья с начала года убрали около 800 аварийных деревьев

В подмосковных лесах за майские праздники выявили более ста нарушений
#бпла
#беспилотник
#дрон
#мониторинг
#лес
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#экология
#подмосковье
#московская область
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
80 молодёжных отрядов собрал Открытый смотр строя и песни в Мытищах
15 мая 2025, 21:41

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Мытищах провели Открытый смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья. Он был посвящён 80-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
80 отрядов продемонстрировали свои навыки на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Министерство выступило организатором масштабного смотра.
«Это традиционное мероприятие, которое мы проводим с 2020 года. У молодёжи растёт интерес к соревнованиям. В прошлом году открытый смотр прошёл в Подольске, и в нём участвовали активисты из 25 городских округов, в этом году – из 32. Это очень красивое и зрелищное событие, где юные патриоты одеты в парадную форму, торжественно маршируют с флагами и знамёнами, поют военные песни», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Конкурсная программа включала шесть этапов: умение действовать в составе отряда на месте, в движении, прохождение торжественным маршем с песней, выставление Почётного караула на Пост №1, возложение венка к памятнику и знание строевого Устава Вооруженных сил России.

Первое место заняли ребята из домодедовской команды «Легион». Серебро разделили «Звезда» из Ступина и «Казаки России» из Каширы. Бронзу взяли подольский «Варяг», «Звезда» из Красногорска и «Военно-патриотический центр Воин» из Воскресенска.

Читайте также:

Акция «Бессмертный полк» в Подмосковье стала одной из самых масштабных в России

Подмосковных студотрядовцев подготовили к работе вожатыми

В неделю субботников «Мы за чистоту» в Подмосковье провели более 200 мероприятий
#екатерина швелидзе
#министерство информации и молодёжной политики мо
#патриот
#патриотизм
#молодёжь
#мытищи
#подмосковье
#московская область
#юнармия
Следите за нашими новостями
в удобном формате