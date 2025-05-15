Первенство России по кикбоксингу в Наро-Фоминске станет отбором в сборную

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Наро-Фоминском городском округе 18-23 мая состоится первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Соревнования пройдут среди кикбоксёров от 13 до 18 лет в трёх дисциплинах: «фулл-контакт», «лоу-кик» и «К1». Победители получат право войти в состав молодёжной сборной России и принять участие в составе национальной команды в международных турнирах», – отметили в ведомстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Местом проведения чемпионата станет спорткомплекс «Нара», расположенный на ул. Парк Воровского, д. 14 в Наро-Фоминском городском округе.
Первенство проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Лора Луганская