Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём в посёлке Калининец

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Очередной выездной приём жителей провели в посёлке Калининец представители администрации Наро-Фоминского городского округа, главными темами встречи стали благоустройство и медицина, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«В число поднятых на приёме вопросов о благоустройстве вошла, в частности, организация наружного освещения на Учительской улице в селе Петровское. Было также задано много вопросов по здравоохранению, на которые ответили участвовавшие в выездном приёме представители руководства Наро-Фоминской больницы, областной станции скорой помощи и Минздрава Подмосковья», — говорится в сообщении.Кроме того, задавались вопросы по сфере ЖКХ.
По итогу приёма по каждому из вопросов были сформулированы решения с указанием сроков исполнения и назначенным ответственным лицом.
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