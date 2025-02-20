В Подмосковье поймали серийного вора из частных домов

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43-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в совершении серии краж из частных домов в Наро-Фоминске, ранее мужчина был судим за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.