В Подмосковье поймали серийного вора из частных домов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
43-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в совершении серии краж из частных домов в Наро-Фоминске, ранее мужчина был судим за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина выбирал дома без жильцов. Для того, чтобы не сработала сигнализация, он специальным ключом открывал электрощит и обесточивал постройку, потом перелезал через забор, гвоздодёром отжимал оконные рамы и пробирался внутрь. Из домов он похищал деньги, ювелирные украшения и другие ценности. С ноября прошлого года по февраль 2025 года он совершил не менее десяти краж в Наро-Фоминске, общая сумма ущерба составила около 3 млн рублей», — говорится в сообщении.Полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его при попытке совершить очередную кражу. В месте его временного проживания в посёлке Тучково полиция обнаружила часть украденного, а также предметы, которые злоумышленник использовал при совершении краж.
Сейчас проверяется причастность задержанного к другим таким же кражам.
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