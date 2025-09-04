Администрация Павловского Посада обсудила с жителями благоустройство дворов
Первый замглавы администрации Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов обсудил с жителями благоустройство дворовой территории по адресу: Площадь Революции, дом №6. В муниципалитете продолжаются встречи по вопросам благоустройства, сообщили пресс-службе администрации.
«Ранее мы встречались с жильцами этого дома по вопросу организации дополнительных парковочных мест. Сегодня вместе с жильцами многоквартирного дома и частных домовладений нашли оптимальное решение размещения машино-мест. Работы уже начались и завершатся до конца месяца», – сказал Ефанов.Он также снова встретился с жильцами дома №47 по улице Фрунзе. На предыдущей встрече обсудили замечания по благоустройству двора.
«Сегодня работы выполнены частично. Поручил сотрудникам МБУ «Благоустройство» устранить недочёты до 12 сентября. Жители не должны испытывать неудобств из-за некачественной работы городских служб», – подчеркнул первый замглавы администрации.
Помимо этого, продолжились встречи с жителями 1-й Пушкинской улицы на месте обустройства привокзальной площади. Вопросы касались въезда-выезда с новой дороги к частным домам.
«Вместе с подрядной организацией найдём оптимальное техническое решение, не нарушая комфорта наших жителей. Обязательно встретимся для оценки результата», – пообещал Ефанов.Как отметили в администрации, задать интересующие вопросы жители округа могут по телефону горячей линии главы 2-99-03. Записаться на личный приём можно по телефону 2-99-05.