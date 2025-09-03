В Павловском Посаде завершают промывку сетей водоснабжения

03 сентября 2025, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Работы по улучшению качества воды ведутся в Павловском Посаде после аварии на сетях водоснабжения. Ход работ контролирует глава городского округа Денис Семёнов. Об этом он заявил в ходе очередного окружного оперативного совещания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Авария произошла 31 августа у дома №5 в Большом Железнодорожном проезде в Павловском Посаде. После этого качество воды в центре города временно снизилось.



