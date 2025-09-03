В Павловском Посаде завершают промывку сетей водоснабжения
Работы по улучшению качества воды ведутся в Павловском Посаде после аварии на сетях водоснабжения. Ход работ контролирует глава городского округа Денис Семёнов. Об этом он заявил в ходе очередного окружного оперативного совещания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Авария произошла 31 августа у дома №5 в Большом Железнодорожном проезде в Павловском Посаде. После этого качество воды в центре города временно снизилось.
Он также сообщил, что на этой неделе начнётся ремонт входной группы в здании ЗАГС.«Сейчас Мособлводоканал завершает промывку сетей. Ситуация должна нормализоваться. Держим на контроле», — сказал Денис Семёнов.
Кроме того, на заседании обсудили проведённые в округе субботники и ремонт дорог.