В парке Павловского Посада провели зумба-сессию для старшего поколения

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Зумба-сессию на открытом воздухе устроили для представителей старшего поколения в парке Павловского Посада в среду, 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Участники занятия получили не только хорошую тренировку, но и заряд позитива.

«Мы уделяем особое внимание разработке доступных и безопасных упражнений, которые адаптированы специально для пожилых людей», — отметила директор парка Ольга Петренко.
Занятия зумбой проводятся в городском парке Павловского Посада регулярно. Они помогают пожилым людям оставаться в тонусе и весело проводить время в хорошей компании.

Лев Каштанов

