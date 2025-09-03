В парке Павловского Посада провели зумба-сессию для старшего поколения

03 сентября 2025, 15:00

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Зумба-сессию на открытом воздухе устроили для представителей старшего поколения в парке Павловского Посада в среду, 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участники занятия получили не только хорошую тренировку, но и заряд позитива.





«Мы уделяем особое внимание разработке доступных и безопасных упражнений, которые адаптированы специально для пожилых людей», — отметила директор парка Ольга Петренко.