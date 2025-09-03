В парке Павловского Посада провели зумба-сессию для старшего поколения
Зумба-сессию на открытом воздухе устроили для представителей старшего поколения в парке Павловского Посада в среду, 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участники занятия получили не только хорошую тренировку, но и заряд позитива.
«Мы уделяем особое внимание разработке доступных и безопасных упражнений, которые адаптированы специально для пожилых людей», — отметила директор парка Ольга Петренко.Занятия зумбой проводятся в городском парке Павловского Посада регулярно. Они помогают пожилым людям оставаться в тонусе и весело проводить время в хорошей компании.
Ранее сообщалось, что на берегах реки Вохны в Павлово-Посадском округе провели субботник и собрали более 50 мешков мусора.