Адвокат Айвар раскрыла, что грозит фигурантам дела о продаже новорождённого в Подмосковье

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Всем четырём фигурантам уголовного дела о продаже младенца в Подмосковье грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Об этом «Радио 1» сообщила почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин» Людмила Айвар.
Ранее сообщалось, что в Щёлкове по подозрению в торговле новорождённым с использованием поддельных документов задержаны супруги, работник частного медцентра и роженица. По данным следствия, в феврале семейная пара решила купить ребёнка. Подыскав беременную, супруги договорились с ней о продаже сына, которого она должна была родить в ближайшее время.
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Ранее сообщалось, что в Щёлкове по подозрению в торговле новорождённым с использованием поддельных документов задержаны супруги, работник частного медцентра и роженица. По данным следствия, в феврале семейная пара решила купить ребёнка. Подыскав беременную, супруги договорились с ней о продаже сына, которого она должна была родить в ближайшее время.
«Это опасное преступление с точки зрения уголовного законодательства. И «покупателям», и «продавцу» грозят до 15 лет лишения свободы. Кстати, врач за подделку тоже может получить 15 лет, так как это та же самая статья Уголовного кодекса 127.1 «Торговля людьми». При этом преступление пыталась совершить группа лиц по предварительному сговору с использованием поддельных документов», – пояснила Айвар.При этом она назвала торговлю новорождёнными достаточно распространённым явлением.
«К сожалению, такие случаи не единичные. Часто в средствах массовой информации сообщают, что кто-то занимается торговлей детьми. Это и врачи, и сотрудники компаний по суррогатному материнству, и родители, которые продают своих детей», – перечислила адвокат.Она отметила, что люди часто идут на риск, так как законные методы усыновления кажутся им более затратными.
«Они требуют больше подготовки, времени, больше ответственности. Усыновление – длительная процедура, и не каждому она доступна. Нужно обладать определёнными признаками, чтобы суд удовлетворил заявление об усыновлении. Нужно найти и подобрать ребенка. У нас на усыновление большая очередь из родителей, которые не имеют детей или хотят забрать ещё одного ребёнка из детдома. А тут всё просто – 10 тысяч рублей и какая-нибудь маргинальная семья. Как я понимаю, это не совсем благополучная мать, если за такую сумму продаёт собственного ребенка. Плюс ещё нужно платить тем, кто будет подделывать документы», – обратила внимание собеседница «Радио 1».Вместе с тем, продолжила Айвар, незаконный способ получить новорождённого, помимо уголовного преследования, несёт и другую опасность.
«Тут генетика совершенно не очевидна и непонятна. Есть риск получить не совсем здорового ребёнка, даже с генетическими отклонениями. Сначала они могут быть не вполне очевидными, но проявиться у ребенка спустя какое-то время. Однако рисковые люди есть», – отметила адвокат.Кроме того, Людмила Айвар предположила, что в некоторых случаях стремление взять на воспитание младенца простым, но незаконным способом может быть связано с желанием получить материнский капитал или пособие на ребёнка.
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Лора Луганская