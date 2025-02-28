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Адвокат Айвар раскрыла, что грозит фигурантам дела о продаже новорождённого в Подмосковье

Адвокат раскрыла, что грозит фигурантам дела о продаже младенца в Подмосковье
Фото: iStock / AndreyPopov

Фото: iStock / AndreyPopov

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Всем четырём фигурантам уголовного дела о продаже младенца в Подмосковье грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Об этом «Радио 1» сообщила почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин» Людмила Айвар.

Ранее сообщалось, что в Щёлкове по подозрению в торговле новорождённым с использованием поддельных документов задержаны супруги, работник частного медцентра и роженица. По данным следствия, в феврале семейная пара решила купить ребёнка. Подыскав беременную, супруги договорились с ней о продаже сына, которого она должна была родить в ближайшее время.
«Это опасное преступление с точки зрения уголовного законодательства. И «покупателям», и «продавцу» грозят до 15 лет лишения свободы. Кстати, врач за подделку тоже может получить 15 лет, так как это та же самая статья Уголовного кодекса 127.1 «Торговля людьми». При этом преступление пыталась совершить группа лиц по предварительному сговору с использованием поддельных документов», – пояснила Айвар.
При этом она назвала торговлю новорождёнными достаточно распространённым явлением.
«К сожалению, такие случаи не единичные. Часто в средствах массовой информации сообщают, что кто-то занимается торговлей детьми. Это и врачи, и сотрудники компаний по суррогатному материнству, и родители, которые продают своих детей», – перечислила адвокат.
Она отметила, что люди часто идут на риск, так как законные методы усыновления кажутся им более затратными.
«Они требуют больше подготовки, времени, больше ответственности. Усыновление – длительная процедура, и не каждому она доступна. Нужно обладать определёнными признаками, чтобы суд удовлетворил заявление об усыновлении. Нужно найти и подобрать ребенка. У нас на усыновление большая очередь из родителей, которые не имеют детей или хотят забрать ещё одного ребёнка из детдома. А тут всё просто – 10 тысяч рублей и какая-нибудь маргинальная семья. Как я понимаю, это не совсем благополучная мать, если за такую сумму продаёт собственного ребенка. Плюс ещё нужно платить тем, кто будет подделывать документы», – обратила внимание собеседница «Радио 1».
Вместе с тем, продолжила Айвар, незаконный способ получить новорождённого, помимо уголовного преследования, несёт и другую опасность.
«Тут генетика совершенно не очевидна и непонятна. Есть риск получить не совсем здорового ребёнка, даже с генетическими отклонениями. Сначала они могут быть не вполне очевидными, но проявиться у ребенка спустя какое-то время. Однако рисковые люди есть», – отметила адвокат.
Кроме того, Людмила Айвар предположила, что в некоторых случаях стремление взять на воспитание младенца простым, но незаконным способом может быть связано с желанием получить материнский капитал или пособие на ребёнка.

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Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю достигли 3 млн рублей
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#адвокат
Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю достигли 3 млн рублей
28 февраля 2025, 17:01

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Три миллиона рублей штрафов начислили за неделю в Московской области за нелегальную транспортировку строительного мусора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За неделю видеокамеры, размещённые на дорогах региона, зафиксировали 52 случая незаконной перевозки строительного мусора. Общая сумма штрафов, выписанных за это нарушение, составила 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушений было зафиксировано в следующих округах: Шаховская, Одинцовский и Химки. При этом в министерстве отметили, что общее число нарушений, зафиксированных на этой неделе, на двенадцать процентов меньше, чем неделей ранее.

Штраф перевозку строительных отходов в Московской области без специального разрешения составляет до 250 тысяч рублей. Разрешение оформляется в онлайн-режиме: через подмосковный портал госуслуг.

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#подмосковье
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В областном онкодиспансере прошла донорская акция
28 февраля 2025, 16:47

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Донорство крови играет важную роль в спасении жизней, обеспечивая необходимыми компонентами пациентов, нуждающихся в лечении онкологических заболеваний и сложных хирургических операциях. В Московском областном онкологическом диспансере прошла донорская акция, которая дает возможность помочь пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участие в ней приняли как опытные доноры, так и те, кто решил сдать кровь впервые. Многие отметили, что главным мотивирующим фактором стало желание помочь людям.

«Без переливания донорской крови невозможно вылечить взрослых и детей, которые находятся на лечении в стационаре диспансера. Поэтому мы всегда рады донорам в областном онкодиспансере», — сообщила заведующая отделением переливания крови Аграфена Хегай.

Процедура включает заполнение анкеты, лабораторное обследование, осмотр врача и саму сдачу крови. Весь процесс в среднем занимает 40 минут. Каждый донор отдает 450 миллилитров крови, которая затем разделяется на эритроциты, тромбоциты и плазму, что позволяет оказать помощь сразу нескольким пациентам.

Отделение переливания крови Московского областного онкологического диспансера работает с 1966 года и играет ключевую роль в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии.

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В Щёлкове поймали обманувшего пенсионерку газовщика
28 февраля 2025, 16:43

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Мужчину, назвавшего себя сотрудником газовой службы и выманившего под ложным предлогом 32 тысячи рублей у 89-летней жительницы Щёлкова, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пострадавшая рассказала полиции, что к ней в квартиру пришёл под видом сотрудника газовой службы неизвестный мужчина, осмотрел плиту и сказал, что в ней необходимо заменить одну деталь и внести её в акт выполненных работ. Пенсионерка отдала ему запрошенные деньги, а потом в акте увидела, что записанная там сумма значительно меньше. Ущерб составил 32 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские вычислили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый уроженец Пензенской области. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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В 216 подмосковных квартирах после устранения нарушений включили газ
28 февраля 2025, 16:33

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье более чем в 200 квартирах с 17 по 21 февраля возобновили подачу газа после выявленных нарушений. Работы по техническому обслуживанию газового оборудования внутри домов и квартир проводили сотрудники Мособлгаза, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Во время проверок выявили нарушения в 216 жилых помещениях. Для безопасности их отключили от газоснабжения. Главные причины для остановки подачи газа – самовольная замена газового оборудования; повреждения газопровода и отсутствие доступа для обслуживания», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что после устранения нарушений газоснабжение восстановили во всех квартирах.

В Минчистоты жителям напомнили о необходимости регулярного технического обслуживания газового оборудования. При любых подозрительных ситуациях, связанных с газоснабжением, необходимо сообщать о них в Мособлгаз.

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В Серпуховском историко-художественном музее состоится «Живописная Масленица»
28 февраля 2025, 16:27

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

2 марта в Серпуховском историко-художественном музее пройдет празднование Масленицы. Для гостей подготовили интерактивную программу «Живописная Масленица», рассчитанную на детей и взрослых, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетители узнают, как на Руси отмечали этот древний славянский праздник, какие традиции соблюдали, чтобы лето было теплым, а урожай — богатым.

Кроме того, гостям расскажут, почему встречать весну следовало шумно, зачем пекли большое количество блинов и сжигали чучело Масленицы.

В программе — чаепитие с горячими блинами, мастер-класс по росписи фигурок, интерактивная экскурсия, веселые уличные игры, забавы и квесты.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Начало мероприятия в 12:00. Возрастное ограничение: 6 .

Подробности и билеты — на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

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