В Щёлкове поймали обманувшего пенсионерку газовщика

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Мужчину, назвавшего себя сотрудником газовой службы и выманившего под ложным предлогом 32 тысячи рублей у 89-летней жительницы Щёлкова, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пострадавшая рассказала полиции, что к ней в квартиру пришёл под видом сотрудника газовой службы неизвестный мужчина, осмотрел плиту и сказал, что в ней необходимо заменить одну деталь и внести её в акт выполненных работ. Пенсионерка отдала ему запрошенные деньги, а потом в акте увидела, что записанная там сумма значительно меньше. Ущерб составил 32 тысячи рублей», — говорится в сообщении.Полицейские вычислили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый уроженец Пензенской области. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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