Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю достигли 3 млн рублей

Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю достигли 3 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Оригинал
Три миллиона рублей штрафов начислили за неделю в Московской области за нелегальную транспортировку строительного мусора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За неделю видеокамеры, размещённые на дорогах региона, зафиксировали 52 случая незаконной перевозки строительного мусора. Общая сумма штрафов, выписанных за это нарушение, составила 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушений было зафиксировано в следующих округах: Шаховская, Одинцовский и Химки. При этом в министерстве отметили, что общее число нарушений, зафиксированных на этой неделе, на двенадцать процентов меньше, чем неделей ранее.

Штраф перевозку строительных отходов в Московской области без специального разрешения составляет до 250 тысяч рублей. Разрешение оформляется в онлайн-режиме: через подмосковный портал госуслуг.

Читайте также:

В 216 подмосковных квартирах после устранения нарушений включили газ

В Подмосковье разработали алгоритм устранения навалов бытовых отходов во дворах

В программу благоустройства на 2025 год включили 564 подмосковных дворов
#минчистоты
#штрафы
#строительный мусор
#отходы
#московская область
#подмосковье
В областном онкодиспансере прошла донорская акция
28 февраля 2025, 16:47

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Донорство крови играет важную роль в спасении жизней, обеспечивая необходимыми компонентами пациентов, нуждающихся в лечении онкологических заболеваний и сложных хирургических операциях. В Московском областном онкологическом диспансере прошла донорская акция, которая дает возможность помочь пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участие в ней приняли как опытные доноры, так и те, кто решил сдать кровь впервые. Многие отметили, что главным мотивирующим фактором стало желание помочь людям.

«Без переливания донорской крови невозможно вылечить взрослых и детей, которые находятся на лечении в стационаре диспансера. Поэтому мы всегда рады донорам в областном онкодиспансере», — сообщила заведующая отделением переливания крови Аграфена Хегай.

Процедура включает заполнение анкеты, лабораторное обследование, осмотр врача и саму сдачу крови. Весь процесс в среднем занимает 40 минут. Каждый донор отдает 450 миллилитров крови, которая затем разделяется на эритроциты, тромбоциты и плазму, что позволяет оказать помощь сразу нескольким пациентам.

Отделение переливания крови Московского областного онкологического диспансера работает с 1966 года и играет ключевую роль в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии.

Читайте также:

В Павловском Посаде за год после капремонта открыли две поликлиники

В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли более 505 тысяч человек

Тест на ВИЧ в Подмосковье с начала года сдали более 235 тысяч человек
#подмосковье
#помощь
#кровь
#донор
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове поймали обманувшего пенсионерку газовщика
28 февраля 2025, 16:43

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Мужчину, назвавшего себя сотрудником газовой службы и выманившего под ложным предлогом 32 тысячи рублей у 89-летней жительницы Щёлкова, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пострадавшая рассказала полиции, что к ней в квартиру пришёл под видом сотрудника газовой службы неизвестный мужчина, осмотрел плиту и сказал, что в ней необходимо заменить одну деталь и внести её в акт выполненных работ. Пенсионерка отдала ему запрошенные деньги, а потом в акте увидела, что записанная там сумма значительно меньше. Ущерб составил 32 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские вычислили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый уроженец Пензенской области. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Читайте также:

Хинштейн раскрыл предварительную причину массового ДТП в Курской области

Росгвардия задержала подозреваемых в нападении на охранника на севере Москвы

В Щёлкове пресекли продажу новорождённого с подлогом документов
#щёлково
#мошенник
#мошенничество
#газ
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 216 подмосковных квартирах после устранения нарушений включили газ
28 февраля 2025, 16:33

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье более чем в 200 квартирах с 17 по 21 февраля возобновили подачу газа после выявленных нарушений. Работы по техническому обслуживанию газового оборудования внутри домов и квартир проводили сотрудники Мособлгаза, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Во время проверок выявили нарушения в 216 жилых помещениях. Для безопасности их отключили от газоснабжения. Главные причины для остановки подачи газа – самовольная замена газового оборудования; повреждения газопровода и отсутствие доступа для обслуживания», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что после устранения нарушений газоснабжение восстановили во всех квартирах.

В Минчистоты жителям напомнили о необходимости регулярного технического обслуживания газового оборудования. При любых подозрительных ситуациях, связанных с газоснабжением, необходимо сообщать о них в Мособлгаз.

Читайте также:

В Подмосковье разработали алгоритм устранения навалов бытовых отходов во дворах

В программу благоустройства на 2025 год включили 564 подмосковных дворов

В Подмосковье началась сезонная проверка коммунальной техники
#подмосковье
#московская область
#газ
#газоснабжение
#квартира
#дома
#мкд
#мособлгаз
#минчистоты
#проверки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпуховском историко-художественном музее состоится «Живописная Масленица»
28 февраля 2025, 16:27

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

2 марта в Серпуховском историко-художественном музее пройдет празднование Масленицы. Для гостей подготовили интерактивную программу «Живописная Масленица», рассчитанную на детей и взрослых, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетители узнают, как на Руси отмечали этот древний славянский праздник, какие традиции соблюдали, чтобы лето было теплым, а урожай — богатым.

Кроме того, гостям расскажут, почему встречать весну следовало шумно, зачем пекли большое количество блинов и сжигали чучело Масленицы.

В программе — чаепитие с горячими блинами, мастер-класс по росписи фигурок, интерактивная экскурсия, веселые уличные игры, забавы и квесты.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Начало мероприятия в 12:00. Возрастное ограничение: 6 .

Подробности и билеты — на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Читайте также:

В музее Каширы провели масленичный квест

В Жуковском состоялся региональный фестиваль «Масленичный переполох»

В Петропавловской крепости Петербурга откроется «Масленичная почта»
#фестиваль
#праздник
#традиции
#экскурсия
#мероприятия
#минкульттуризма мо
#масленица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде за год после капремонта открыли две поликлиники
28 февраля 2025, 16:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2024 году в Павлово-Посадском городском округе после капитального ремонта открыли поликлинику Павлово-Посадской больницы и взрослую поликлинику в Электрогорске. В этом году начнёт работу ФАП в деревне Назарьево, рассказал глава муниципалитета Денис Семёнов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Андрей Юрьевич, вы поддержали капремонт поликлиники №3, когда посещали наш округ. Она обслуживает 22 тыс. человек в центре Павловского Посада. В марте прошлого года уже открыли обновлённый объект. Кроме того, в январе 2024-го после капремонта начала работу взрослая поликлиника в Электрогорске, которая обслуживает 19 тыс. человек. В прошлом году мы привлекли 31 медицинского специалиста, в этом планируем ещё 33. Все региональные меры поддержки пользуются популярностью», – рассказал Семёнов.
Он добавил, что в муниципалитете также приобретают квартиры для медработников, готовят земельные участки.

Читайте также:

В Павловском Посаде за год отремонтируют детсад и центр допобразования

В Павловском Посаде реализуют 20 инвестпроектов почти на 15 млрд рублей

Губернатор Воробьёв вручил награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС
#подмосковье
#московская область
#павловский посад
#капремонт
#поликлиника
#губернатор
#андрей воробьёв
#денис семёнов
#глава
#капитальный ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате