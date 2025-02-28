Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю достигли 3 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Три миллиона рублей штрафов начислили за неделю в Московской области за нелегальную транспортировку строительного мусора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За неделю видеокамеры, размещённые на дорогах региона, зафиксировали 52 случая незаконной перевозки строительного мусора. Общая сумма штрафов, выписанных за это нарушение, составила 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.Больше всего нарушений было зафиксировано в следующих округах: Шаховская, Одинцовский и Химки. При этом в министерстве отметили, что общее число нарушений, зафиксированных на этой неделе, на двенадцать процентов меньше, чем неделей ранее.
Штраф перевозку строительных отходов в Московской области без специального разрешения составляет до 250 тысяч рублей. Разрешение оформляется в онлайн-режиме: через подмосковный портал госуслуг.
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Лев Каштанов