В Щёлкове пресекли продажу новорождённого с подлогом документов

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Щёлковская городская прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о продаже новорождённого. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«Предварительно установлено, что женщина 1994 года рождения договорилась с семейной парой продать супругам своего новорождённого сына. После этого она с документами покупательницы поступила в родильное отделение перинатального центра, где 13 февраля родила мальчика. После выписки она передала его покупателям», – рассказали в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Результаты его расследования, а также привлечение всех участников незаконной сделки - на контроле Щёлковской городской прокуратуры.
По подозрению в совершении преступления задержаны мать младенца, его несостоявшиеся покупатели и врач частной клиники, которая помогла оформить подложные документы на ребёнка. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры изберёт им меру пресечения.
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