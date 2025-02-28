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В Щёлкове пресекли продажу новорождённого с подлогом документов

Фото: iStock / gorodenkoff

Фото: iStock / gorodenkoff

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Щёлковская городская прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о продаже новорождённого. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«Предварительно установлено, что женщина 1994 года рождения договорилась с семейной парой продать супругам своего новорождённого сына. После этого она с документами покупательницы поступила в родильное отделение перинатального центра, где 13 февраля родила мальчика. После выписки она передала его покупателям», – рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Результаты его расследования, а также привлечение всех участников незаконной сделки - на контроле Щёлковской городской прокуратуры.

По подозрению в совершении преступления задержаны мать младенца, его несостоявшиеся покупатели и врач частной клиники, которая помогла оформить подложные документы на ребёнка. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры изберёт им меру пресечения.

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Педиатр Одинаева рассказала о лечении в Подмосковье детей с орфанными болезнями
28 февраля 2025, 14:02

Фото: istockphoto.com/Natalya Belobritskaya

В Московской области дети с орфанными (редкими) заболеваниями могут получить в Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ), где несколько лет назад был открыт специальный центр. Подробности рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
«Орфанные заболевания требуют мультидисциплинарного подхода, поэтому в нашем институте был создан Центр орфанных заболеваний и сформирована команда узкопрофильных специалистов», — сказала Нисо Одинаева.
Она отметила, что в этом центре проводятся высокотехнологичные обследования, помогающие становить правильный диагноз и назначить адекватную терапию, кроме того, врачи дают консультации.

Нисо Одинаева также сообщила, что за последний год почти четверть всех госпитализаций в НИКИ детства составили пациенты с редкими заболеваниями — спинально-мышечной атрофией (СЦМ), муковисцидозом, ахондроплазией и другими.

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В Лосино-Петровском готовится к открытию новая поликлиника
28 февраля 2025, 13:44

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 320 посещений за смену, завершили в микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский, сейчас на объекте устанавливают оборудование и мебель, вскоре здесь начнётся приём пациентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Новая поликлиника представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью около 6 тысяч квадратных метров. За одну смену медицинскую помощь там смогут получить 270 взрослых и 50 детей», — говорится в сообщении.
В поликлинике будут функционировать терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделения неотложной помощи и функциональной диагностики и пр. Кроме того, в медучреждении откроется аптека.

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Тест на ВИЧ в Подмосковье с начала года сдали более 235 тысяч человек
28 февраля 2025, 13:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 235 тысяч человек прошли анонимное тестирование на ВИЧ в Московской области с начала 2025 года — почти на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года тестирование на ВИЧ прошли более 235 тысяч человек, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. (…) ВИЧ-инфекция может долгое время никак не проявляться, поэтому мы рекомендуем проходить это обследование каждый год», — сказал глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
В министерстве напомнили, что у жителей Московской области есть возможность сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно. Это можно сделать в Центре по борьбе со СПИДом в Котельниках или в кабинетах тестирования по мету жительства. Подробная информация о тестировании на ВИЧ в Подмосковье, а также о терапии размещена на сайте hivmo.ru.

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#медицина
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#подмосковье
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Дорожные службы Подмосковья вывезли за зиму 600 тыс. кубометров снега
28 февраля 2025, 13:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

600 тысяч кубометров снега вывезли дорожные службы Московской области за зимний сезон 2024/2025 гг., в работах по обеспечению безопасного проезда было задействовано около 2,4 тыс. рабочих, использовалось свыше 2,6 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Около 60 циклов противогололёдной обработки дорог провели этой зимой специалисты за три зимних месяца, они вывезли 600 тысяч кубометров снега, из них 100 тысяч кубометров — с региональных дорог», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
В министерстве отметили, что из-за частых переходов через 0 в течение зимы на проезжей части, тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок появлялась наледь. Для борьбы с ней в регионе было закуплено около 1,6 млн тонн специальных материалов.

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В Подольске заработала новая электрозарядная станция
28 февраля 2025, 12:54

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Быструю электрозарядную станцию (ЭЗС) мощностью 150 кВт установили у дома №1 в деревне Булатово городского округа Подольск, информацию об этом пресс-служба министерства энергетики Московской области разместила на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Владельцы электрокаров могут воспользоваться новой быстрой ЭЗС с помощью мобильного приложения «Заряди.Авто». Для полной зарядки аккумулятора потребуется в среднем 20-40 минут», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая ЭЗС стала уже четвёртой быстрой электрозарядной станцией, которую установила на территории Московской области компания «РН-Энерго». Всего до конца июня текущего года компания планирует ввести в эксплуатацию в Подмосковье ещё 20 быстрых ЭЗС.

Информацию о новой электрозарядной станции опубликовала на своей странице «ВКонтакте» и администрация городского округа Подольск. Там регулярно публикуются новости о событиях в муниципалитете и анонсы различных мероприятий.

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