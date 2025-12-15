Аэропорт Шереметьево открыл новогодний сезон в стиле зимней сказки
Международный аэропорт Шереметьево открыл новогодний сезон и украсил терминалы и привокзальные площади в стиле зимней сказки. В аэропорту уделили особое внимание созданию праздничной атмосферы для пассажиров в преддверии новогодних каникул. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.
К Новому году и Рождеству Шереметьево оформил пассажирские зоны световыми инсталляциями, ёлками и декоративными конструкциями, а еще присоединился к всероссийской акции «Почта Деда Мороза».
На привокзальной площади установили светящиеся деревья и объёмные конструкции с надписью «С Новым годом, Москва!». В галереях и терминалах пассажиров встречают украшения в виде подарков, ёлочных игрушек, снежинок и подвесных фигур. В интерьере разместили панно с самолётами, воздушные шары, звёзды и светящиеся кольца с новогодними ёлками.
Центральным украшением по традиции стала главная новогодняя ёлка в Терминале B. Восьмиметровую ель оформили снежинками и неоновыми самолётами. Украшенные ёлки также установили во всех терминалах аэропорта. Стойки регистрации и информации декорировали гирляндами, еловыми арками и хвойными композициями.
Для маленьких пассажиров в праздничном стиле оформили комнаты матери и ребёнка. В аэропорту открыли несколько фотозон: в Терминале C — в виде стойки регистрации, в Терминале B — арт-объект с самолётом, в Терминале D — арку с ёлкой и большой шапкой Санта-Клауса.
До 15 января в Шереметьево работает «Почта Деда Мороза». Пассажиры, гости и сотрудники аэропорта могут отправить письма главному волшебнику страны. 26 декабря в 11:00 Дед Мороз и Снегурочка из Московской усадьбы Деда Мороза приедут в аэропорт, чтобы поздравить детей и взрослых с наступающими праздниками.
