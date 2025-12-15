Аэропорт Шереметьево открыл новогодний сезон в стиле зимней сказки

15 декабря 2025, 18:26

оригинал Фото: пресс-служба Международного аэропорта Шереметьево

Международный аэропорт Шереметьево открыл новогодний сезон и украсил терминалы и привокзальные площади в стиле зимней сказки. В аэропорту уделили особое внимание созданию праздничной атмосферы для пассажиров в преддверии новогодних каникул. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.