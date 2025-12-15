Звёздные хоккеисты с победы начали юбилейный сезон проекта «Выходи во двор»
В Дмитрове состоялся первый матч пятого сезона проекта «Выходи во двор». Команда звёзд «Легенды хоккея» стартовала с победы в матче против любительской сборной округа со счётом 3:2, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Стартовую игру сезона провели на Торговой площади, где в этом году открылся первый в Дмитрове каток с искусственным льдом.
«Хоккей начинается со двора. Мы играем с ребятами, которые живут в этом городе и всегда рады участвовать в таких мероприятиях. В каждом городе мы встречаемся с семьями участников спецоперации. Их детей надо поддерживать и заботиться о них», – сказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги Виталий Прохоров.Помимо него, в стартовом матче участвовали такие прославленные хоккеисты, как Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин. На лёд в составе «Легенд хоккея» вышли также специальные гости – актёр сериала «Молодёжка» Иван Жвакин и журналист Антон Верницкий.
Тренером звёздной команды по традиции выступил легендарный ЯК-15, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.
«Легенды хоккея» встретились с семьями участников СВО из Дмитрова. Спортсмены пообщались с детьми и вручили им подарки. Мастер-класс для юных хоккеистов провели Коньков и Батыршин.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2022 года. С момента его запуска команда «Легенды хоккея» провела более 40 матчей с любительскими коллективами разных городских округов Подмосковья. Всего игры посетили более 60 000 болельщиков.