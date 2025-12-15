Звёздные хоккеисты с победы начали юбилейный сезон проекта «Выходи во двор»

15 декабря 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Дмитрове состоялся первый матч пятого сезона проекта «Выходи во двор». Команда звёзд «Легенды хоккея» стартовала с победы в матче против любительской сборной округа со счётом 3:2, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Стартовую игру сезона провели на Торговой площади, где в этом году открылся первый в Дмитрове каток с искусственным льдом.

«Хоккей начинается со двора. Мы играем с ребятами, которые живут в этом городе и всегда рады участвовать в таких мероприятиях. В каждом городе мы встречаемся с семьями участников спецоперации. Их детей надо поддерживать и заботиться о них», – сказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги Виталий Прохоров.